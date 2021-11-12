Компания Spotify сообщила о покупке платформы аудиокниг Findaway

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Интернет-сервис потокового аудио Spotify пытается выйти за рамки прослушивания музыки. В приложении можно найти огромное количество подкастов, в которые уже инвестировали миллионы долларов. Теперь в него добавили еще и аудиокниги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Компания Spotify приобрела дистрибьютора цифровых аудиокниг Findaway.

“Совместно Spotify и Findaway ускорят приход Spotify в индустрию аудиокниг стремительно растет, что позволит ускорить инновации и донести аудиокниги до сотен миллионов слушателей Spotify”, — комментируют на сайте Findaway.

Глава отдела аудиокниг Spotify Нир Зихерман рассказывает, что сегодня пользователи музыкального сервиса переходят на другие платформы для доступа к аудиокнигам, а он хочет, чтобы это потребление происходило с помощью самого приложения Spotify.

“Подкасты останутся важнейшей частью нашего бизнеса. Это расширение в новый тип контента, которого, как мы знаем, хотят наши потребители”,— говорит Зихерман.



Добавим

Компания Findaway была основана в 2004 году. Сегодня она руководит целой коллекцией брендов и продуктов. Она объединяет создателей контента с партнерами-посредниками, такими как Apple, Google, Scribd, Audible, Nook, Rakuten Kobo, Chirp, Storytel (партнер Spotify), Overdrive,Audiobooks.comи десятки других мировых брендов.