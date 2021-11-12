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Литва осудили двух своих граждан за шпионаж в пользу России

Литва осудили двух своих граждан за шпионаж в пользу России

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В пятницу, суд Литвы признал двух литовцев виновными в шпионаже в пользу России, и приговорил их к 4 годам и 1,5 годам заключения соответственно. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Клайпедский областной суд заявил, что Миндаугас Туникайтис и Алексеюс Грейциус не были знакомы друг с другом, но контактировали с одним и тем же агентом ФСБ по Калининградской области, эксклаву между Польшей, Литвой и Балтийским морем.

Суд состоялся за закрытыми дверями в порту Клайпеды, третьего по величине города Литвы.

Туникайтис, который не отрицал обвинения, рассказал суду, что он регулярно посещал Калининград и был завербован там сотрудником ФСБ, правопреемником КГБ.

Почти шесть лет гражданин Литвы наблюдал, фотографировал и снимал объекты, собирал информацию в Интернете или через других лиц и передавал информацию сотруднику ФСБ, установил суд.

По данным суда, Грейциус почти четыре года организовывал мероприятия, которые частично финансировал неназванный офицер российской разведки, и фотографировал или снимал события и людей, которые на них присутствовали.

Хотя Грейциус отверг обвинения в шпионаже, суд пришел к выводу, что имеются достаточные доказательства, чтобы доказать его вину.

Справка

Литва была частью Советского Союза в течение пяти десятилетий и провозгласила независимость в 1991 году. Литва теперь является частью Европейского Союза и НАТО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Литва, шпионаж
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