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Группа ABBA возглавил чарт Великобритании с первым студийным альбомом с 1981 года

Группа ABBA возглавил чарт Великобритании с первым студийным альбомом с 1981 года

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первый студийный альбом ABBA за почти 40 лет, попал на вершину британских хит-парадов, став самым быстрым по продажам в этом году, сообщает Official Charts Company, информирует УНН.

Детали

Альбом "Voyage" шведского квартета набрал 204 тысяч продаж в чартах за семь дней с момента его запуска в минувшую пятницу.

Продажи дали группе самую большую первую неделю в британском чарте альбомов за четыре года с момента "Divide" Эда Ширана и быстрый продан альбом группы за восемь лет.

Последним самым быстро продаваемым альбомом стал фильм One Direction "Midnight Memories" в ноябре 2013 года.

204 тысячи продаж составляют 90% физических копий, в том числе 29 900 на виниле, что делает его самым быстро продаваемым виниловым релизом 21 века.

Предыдущим рекордсменом был "Tranquility Base Hotel & Casino" Arctic Monkeys, который в 2018 году продал 24 500 виниловых копий.

Добавим

ABBA, которые достигли мировой славы благодаря победе на Евровидении в 1974 году с "Waterloo", распались в 1982 году, через год после их последнего альбома "The Visitors".

"Voyage" - их 10-й альбом, и номер один в Великобритании: только в семи других исполнителей - The Beatles, Элвиса Пресли, Rolling Stones, Робби Уильямса, Мадонны, Брюса Спрингстина и Дэвида Боуи - было больше.

Источник: УНН
Теги: музыка, Великобритания
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