Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель может иметь доступ к телефону и соцсетям в СИЗО

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 16-Летний виновник смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский сейчас находится в СИЗО. Адвокат Маси Найем заявил, что парень может иметь доступ к мобильному телефону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Маси Найема.

Детали

Найем призвал администрацию СИЗО обратить внимание на то, что подозреваемый пользуется телефоном. Кроме того, в своем сообщении мужчина обратился к министру юстиции Дениса Малюськи.

“У нас есть основания полагать, что у Николая есть доступ к телефону и социальным сетям. Ни для кого не секрет, что в СИЗО можно приобрести телефон. Не трудно и не особенно дорого. Сдают в аренду эти телефоны сами же задержанные”, — сказал адвокат.

Он отметил важность тщательнее проверять соблюдение правил пребывания в СИЗО.

Наем планирует непосредственно встретиться с Николаем в СИЗО, чтобы “проконтролировать этот момент”: “Тут уже не о комфорте для парня”.

Напомним

26 Октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей “Шевроле Авео” и “Infiniti”, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti — двух мужчин 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

16-Летнему водителю Infiniti, которого задержали в результате смертельной автоаварии в Харькове 27 октября объявили подозрение.