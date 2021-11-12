Пожар в Одесской области: погибли 83-летняя женщина и ее сын

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в Одесской области в селе Любомирка Подольского района во время пожара погибли 83-летняя женщина и ее 56-летний сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

Информация о возгорании дома поступило в полицию в 17:00 от сельского старосты. После ликвидации пожара спасатели на пожарище обнаружили тела 83-летней женщины и ее 56-летнего сына.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Подольского райуправления полиции. Предварительная причина возгорания-нарушение правил пожарной безопасности.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 Ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Напомним

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