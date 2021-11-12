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Британские автомобильные эксперты показали как может выглядеть электромобиль от Apple

Британские автомобильные эксперты показали как может выглядеть электромобиль от Apple

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Автомобильные эксперты из британской лизинговой компании Vanarama проанализировали ряд патентов Apple, связанных с транспортными средствами. Вместе с дизайнерами на основе этих данных они создали 3D-модель потенциальной Apple Car. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vanarama.

Детали

Концепт от Vanarama касается не только внешнего вида машины, но и дизайна салона.

Внутри автомобиля изобразили огромный сенсорный дисплей, который занимает всю панель приборов, и вспомогательный в центре руля.

На экране интерфейсы системы CarPlay и операционной системы, что напоминает iOS.

Руль расположен на правой стороне салона, поскольку визуализация создавалась специалистами из Великобритании.

Дизайнеры также разбросали логотипы компании Apple по всему автомобилю. Их можно увидеть на всех колесах, радиаторной решетке, в задней части кузова между фарами, а также внутри салона на руле и сиденьях.

Согласно последним данным, на автомобиль от Apple можно ожидать не ранее, чем за пять лет.

Напомним

Apple запустит функцию “цифрового наследия”.

Источник: УНН
Теги: электромобили, Apple
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