Ситуация в приграничье с Беларусью: Монастырский заявил, что идет активная работа с местными властями на местах

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина активно готовится к усилению границы с Беларусью в случае ухудшения ситуации с миграционной кризисом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, пока происходит работа с местными властями и общинами, которые живут на местах, передает УНН.

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“Хочу проакцентировать, что на сегодня прямой угрозы украинской границе нет. Но уже сегодня собрался Совет Нацбезопасности и обороны Украины, и сегодня мы усилим государственную границу. И мы говорим с местными властями в том числе. С теми общинами, которые живут на местах. Потому что именно совместными усилиями мы можем преодолеть этот кризис”, - заявил Монастырский.



Детали

Министр подчеркнул, что в настоящее время происходит обучение Национальной полиции, Национальной гвардии и пограничников для усиления обороны границы, и противостояния любой угрозе.



Добавим

Монастырский заявил, что для усиления гос границы с Беларусью будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Это мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысяч — НГУ и 2 тысяч — Нацполіції. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность.

Также определено примерно 10 участков где может происходить основной подход мигрантов до границы Украины.

Контекст

8 Ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 Ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.