Из “Укрэксимбанка” уволили двух нападавших на журналистов “Схемы”

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Наблюдательный совет и правление “Укрэксимбанка” таки решили уволить двух обвиняемых в нападении на журналистов программы “Схемы”, которых накануне восстановили на должностях в финучреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Укрэксимбанка в Facebook.

Детали

Восстановленных ранее нападавших на журналистов “Схем” Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили с занимаемых должностей.

Сообщается, что 12 ноября наблюдательный совет провел внеочередное заседание, на котором изучили “обстоятельства инцидента, который состоялся 11 ноября 2021 года в головном офисе банка с участием Тельбизова И. Г. И работников Департамента банковской безопасности банка и стал предметом возмущения общественности”.

Наблюдательный совет принял " единодушное решение обратиться в правление банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений банка с Тельбизовым И. Г. И Осиповым А. Л“.

Члены наблюдательного совета заявили, что своими действиями Осипов и Тельбизов “доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией, вследствие, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей банка”.

Также в банке заявили о наличии у них “конфликта между личными интересами и интересами банка”.

В наблюдательном совете пришли к выводу, что их дальнейшее пребывание на должностях “создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и беспрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс и репутационные риски”.

Рассмотрев рекомендацию наблюдательного совета, правление на внеочередном заседании приняло единогласное решение “немедленно освободить” Тельбизова и Осипова.

Тельбизова освободили от должности руководителя Департамента банковской безопасности банка. Осипова-с должности начальника управления внутренней безопасности.

Обоих уволили на основании п. 2 Ч. 1 Ст. 40 Кзот Украины, а именно — на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Контекст

Ранее на этой неделе СМИ сообщило о возвращении к работе в банке одного из обидчиков журналистов “Схем” Игоря Тельбизова.

После этого информацию подтвердили в банке, отметив, что 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Сегодня утром народный депутат Гео Лерос обнародовал видеозапись, на которой Тельбизов заходит в здание банка под “безумные овации” работников самого банка.

Также по его словам экс-председатель правления Евгений Мецгер “продолжает ежедневно руководить банком из своего кабинета и ждет повышения связанного с президентской программой „большое строительство“.

„Офис президента обещал обнародовать результаты внутреннего расследования избиения журналистов“ Схем ” в Укрэксимбанке, но, как видим, это была очередная ложь. По словам нашего источника, в отчете проверки указано, что журналист имитировал нападение на него, его крик — инсинуация", — добавил Лерос.