Правительство Финляндии примет закон, который позволит работникам видеть зарплаты коллег, чтобы избежать дискриминации

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Финляндии планирует принять новый закон, который должен позволить сотрудникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги, если они подозревают, что подвергаются дискриминации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Законопроект раскритиковали как со стороны профсоюзов, которые хотят еще большей прозрачности, так и со стороны самой большой организации работодателей, которая заявляет, что это вызовет больше конфликтов на рабочих местах.

Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.

Юрист Конфедерации финской промышленности Катя Леппанен отметила, что предоставления компаниями информации о доходах должно быть добровольным. По ее мнению,”публикация такой информации приведет к ненужному любопытству и ухудшению рабочей атмосферы".

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.

Закон собираются принять в апреле 2023 года.

Напомним

В США приняли законопроект, что осуждает дискриминацию против азиатов.