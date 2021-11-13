Хотел рекой переправить землячку в Польшу: на Волыни оштрафовали алжирца

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Волыни 24-летний алжирец, который хотел рекой Буг переправить землячку в Польшу, оплатит штраф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу прокуратуры в Волынской области.

Детали

Мужчину признали виновным в том, что 20 августа 2021 года он пытался переправить свою землячку в Республику Польша вне пунктов пропуска вплавь через Буг.

Незаконные действия были пресечены пограничным нарядом отдела пограничной службы “Ровно” Луцкого пограничного отряда.

Иностранцу, который раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию преступления, за незаконную переправку лица через государственную границу Украины (ч. 1 Ст. 332 УК) назначено наказание в виде штрафа в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним

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