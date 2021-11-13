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Новости: Криминал и ЧП
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В Харькове задержали международного террориста, который вербовал боевиков в Сирию и Ирак

В Харькове задержали международного террориста, который вербовал боевиков в Сирию и Ирак

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Харькове правоохранители задержали гражданина Таджикистана, который находится в международном розыске за терроризм. Он искал боевиков для отправки и участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали 11 ноября при силовой поддержке спецназа. Он находится в международном розыске за организацию преступной группировки.

По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Через несколько лет он собрал нескольких единомышленников для отправки и участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке. Однако его подельников задержали.

Задержанный доставлен в одно из районных управлений полиции Харькова. Решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Киевлянин вербовал спортсменов и ексбійців АТО для участия в войне в Сирии.

Источник: УНН
Теги: вербовка, Харьков и Харьковская область
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