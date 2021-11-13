Уникальный помет: самка лабрадора родила 10 щенков всех возможных цветов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Собаки породы лабрадор-ретривер бывают палевыми, шоколадными и черными. Однако случаи, когда у самки рождаются щенки сразу всех цветов, встречаются очень редко. Об этом пишет УНН со ссылкой на People.

Детали

4-Летняя самка, которую зовут Зола, родила 10 щенков. Сама самка имеет черную окраску шерсти.

Несмотря на распространенное мнение, лабрадоры могут рожать щенков не таких цветов, как шерсть у родителей. То есть от палевой мамы и палевого папы могут родиться и палевые, и шоколадные, и черные малыши.

Однако рождение щенков всех 3 цветов сразу - редкость.

Напомним

Первые в мире щенки, выведенные методом экстракорпорального оплодотворения, появились на свет от суррогатной матери в Корнелльском университете США.