Превращение кокосовой воды в веганскую кожу: в Индии представили интересный экостартап

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Стартаперы из индийского штата Керала придумали способ, как уменьшить использование животной кожи, путем преобразования кокосовой воды на альтернативный материал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рlanet Custodian.

Детали

Создатели проекта Malai Biomaterials предлагают заменить кожаную промышленность более экологичными и инновационными технологиями — превращением кокосовой воды в аналог кожи.

Разработчики стартапа утверждают, что такой тип производства менее токсичен. Он не представляет опасность для животных и является более экологичным.

Стартаперы поделилась технологией изготовления заметив, что кокосовая вода поступает из установки для переработки орехов и проходит стерилизацию, затем очищенную воду подают определенному типу бактерий и в результате ферментации сахарный экстракт, который содержится в кокосовой воде, превращается в своеобразное желе из целлюлозы. Вещество усиливают натуральными волокнами и высушивают.

Идея стартапа возникла в 2018 году у индийца Сузмита Сузилана и Зузаны Гомбосавы из Словакии.

"Мы хотим иметь экологический материал, который может заменить кожу в любом ее применении. Прежде всего, как компания, мы будем разрабатывать другие растительные материалы на замену животным“,— отметил Сузілан.

Сейчас стартап сотрудничает с индийским технологическим институтом Хайдарабада и получил одобрение организации РЕТА, которая отвечает за этическое отношение людей к животным. Вскоре владельцы планируют расширить свое производство и популяризировать “кокосовую кожу” на большом рынке.

Напомним

Калифорнийским ученым удалось переработать пластик на топливо.