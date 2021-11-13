Миллиардеры из России хотели купить украинский Monobank

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российский миллиардер Михаил Фридман, который является совладельцем российского “Альфа-Групп”, а также инвестор Герман Хан хотели купить украинский Monobank за 1 миллиард долларов — им отказали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

“Инвесторы к нам приходили, вы же читали прессу. Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", - сказал председатель наблюдательного совета Универсал Банка, на банковской лицензии которого работает monobank Попенко.

По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, партнеры не смогли договориться между собой. Он заявлял в августе, что проект уже стоит более 1 млрд и не продается. Попенко считает такую оценку обоснованной. По его мнению, проект нужно оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.

" Если применить мультипликатор из прибыли, который даже в Украине составляет 6, стоимость mono составит 1 млрд. Будучи нулевым активом три года назад, monobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после Приватбанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам”,-сказал Попенко.

Forbes оценивает состояние Фридмана в 15,5 млрд, Хана-в 10 млрд. Они занимают 11-е и 18-е места в рейтинге самых богатых россиян. В Украине им принадлежит “Альфа Банк Украина”, “Киевстар” — крупнейший телеком-оператор и IDS Borjomi (бренды Моршинская, Миргородская).

Добавим

Проект monobank создала основанная бывшими топменеджерами Приватбанка компания Fintech Band. Он ведет деятельность в рамках банковской лицензии Универсал Банка Сергея Тигипко.