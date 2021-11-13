Исследователи нашли ответ, кто виноват в вымирании шерстистых мамонтов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ученые университетов Копенгагена и Аделаиды пришли к мнению, что человек разумный сыграл решающую роль в вымирании в Евразии шерстистых мамонтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

С помощью компьютерного моделирования, ископаемых останков, а также анализа ДНК ученые впервые установили причины упадка и последующего исчезновения шерстистых мамонтов, которые проживали на Земле около 20 тысяч лет.

“Наше исследование показывает, что люди были важным и постоянным двигателем уменьшение популяции шерстистых мамонтов, играя определяющую роль в периоде и месте их вымирания”, — рассказал Дэмьен Фордхам, который возглавлял группу исследователей.

По его словам, в арктических регионах, где проживало мало людей, мамонты прожили на несколько тысяч лет дольше, чем считалось раньше.

" Мы знали, что люди охотились на мамонтов ради мяса, кожи и костей. Впрочем до сих пор было трудно отсоединить роль в вымирании мамонтов изменений климата от влияния человека”, — отметил Фодхам.

Напомним

Ученые хотят “оживить” шерстистого мамонта: говорят, что они остановят глобальное потепление.