Американский суд окончательно освободил певицу Бритни Спирс от опеки отца

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Суд в Лос-Анджелесе окончательно отстранил отца поп-певицы Бритни Спирс от опекунства над ней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Известно, что суд временно отстранил отца Бритни Спирс Джеймса Спирса от опекунства еще в конце сентября, но сейчас решение стало окончательным. Сообщается, что решение вступает в силу незамедлительно.

Бухгалтер Джон Зейбл пока что останется в статусе временного опекуна, чтобы решить вопрос с невыплаченными платежами.

Стороны позже встретятся в суде, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Ближайшие слушания назначены на 8 декабря 2021 и 19 января 2022 года.

Дополнение

Бритни Спирс находилась под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предбало полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

В 2019-м личный уход за Бритни взял на себя профессиональный опекун.

68-Летний отец Спирс и компания по управлению активами в настоящее время контролировали состояние исполнительницы размером около 60 миллионов долларов. Представители Джеймса Спірса неоднократно заявляли, что опекунство спасло певицу от разорения, а также утверждали, что она может в любой момент отказаться от опеки.

В течение многих лет Бритни Спирс хранила относительное молчание на публике по поводу опекунства над ней. Однако, согласно судебным протоколам, исполнительница не раз высказывалась против такого контроля. У Спирс двое сыновей-подростков от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Нынешний бойфренд певицы Сэм Асгари, публично выступал против опеки над ней, даже когда Спирс отказывалась делать заявления по этому поводу.

В Соединенных Штатах опекунов назначают в основном лицам пожилого возраста или недееспособным гражданам. Опекуны управляют делами и имуществом тех людей, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно или склонны к внешнему воздействию и манипуляциям.