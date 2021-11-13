COVID-19: в Киеве открывается новый центр вакцинации

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В понедельник, 15 ноября, в Киеве открывается новый центр вакцинации против COVID-19, расположенный в отеле “Национальный”, вул. Липская 5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Министерства здравоохранения.

Детали

Прививаться смогут все желающие в возрасте от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о прививках в электронную систему здравоохранения. Если такой декларации нет, надо просто взять с собой на вакцинацию паспорт и индивидуальный налоговый номер.

В Минздраве напомнили, что проходить обследование, мерить артериальное давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 перед прививкой не нужно.

Напомним

Количество привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине приблизилась к 12 миллионов.