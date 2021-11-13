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Крушение самолета в Нью-Джерси: погиб космический турист Blue Origin

Крушение самолета в Нью-Джерси: погиб космический турист Blue Origin

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Член туристического экипажа, который в октябре отправился в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате аварии самолета. Авария случилась в Нью Джерси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Blue Origin.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в Аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет был объявлен без вести пропавшим.

Позже выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кэма в штате Нью Джерси. Кроме Глена в самолете находился пассажир-54-летний Томас Фишер.

“Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью будут восхищаться”, — говорится в публикации.

Напомним

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin запустила свой космический корабль New Shepard.

Источник: УНН
Теги: самолет, крушение
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