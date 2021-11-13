Крушение самолета в Нью-Джерси: погиб космический турист Blue Origin

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Член туристического экипажа, который в октябре отправился в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате аварии самолета. Авария случилась в Нью Джерси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Blue Origin.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в Аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет был объявлен без вести пропавшим.

Позже выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кэма в штате Нью Джерси. Кроме Глена в самолете находился пассажир-54-летний Томас Фишер.

“Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью будут восхищаться”, — говорится в публикации.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired.pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin)November 12, 2021

Напомним

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin запустила свой космический корабль New Shepard.