Американский рэпер Канье Уэст назвал себя “молодым Путиным”

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Исполнитель Канье Уэст сравнил себя с президентом России в ходе шоу Drink Champs, запись которого опубликована на YouTube-канале Revolt, сообщает УНН.

Детали

Рэпер задумался о своем сотрудничестве с брендами и подчеркнул, как компаниям важные его идеи и авторитет.

“Gap, adidas — я управляю ими. Я Путин. Я молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и буду им следующие 2000 лет”, — заявил музыкант.

Ведущий подкаста напомнил Канье Весту, что он темнокожий мужчина из Чикаго, однако он продолжил настаивать на своем сходстве с президентом России. Музыкант также рассказал, что он является успешным дизайнером и влияет на мир моды.

Напомним

Рэпер Канье Вест официально сменил имя.