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Новости: Криминал и ЧП
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В Германии наркодилер заснул на телефоне и случайно вызвал полицию

В Германии наркодилер заснул на телефоне и случайно вызвал полицию

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Германии в городе Вальдбрель 23-летний наркодилер случайно вызвал полицию. Мужчина заснул на телефоне и несколько раз позвонил в службу экстренной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily mail.

Детали

Оператор услышал только стон и храп. В полиции не исключили, что человек нуждался в помощи, и отследили адрес звонившего. На место отправили двух офицеров.

Дверь открыл 21-летний сосед наркодилера. Правоохранительные органы почувствовали сильный запах марихуаны. Во время обыска дома были обнаружены и другие наркотики-таблетки экстази, кокаин, амфетамин, а также крупную сумму наличных.

Как оказалось, ребята ранее были арестованы за торговлю наркотиками. Сейчас против них открыли новое уголовное производство. На время расследования наркоторговцев выпустили под залог.

Напомним

В Испании во время спецоперации против наркоторговцев обнаружили самодельную субмарину.

Источник: УНН
Теги: Германия, наркотики
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