В США разработали процесс создания одежды с сенсорами, который будет следить за здоровьем людей

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Доцент химической инженерии в Колледже Университета Юты Хуанань Чжан разработал процесс, который превращает ткань одежды в биосенсоры, они будут измерять электрическую активность мышц во время ношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой наTechnology.org.

Детали

Хуанань Чжан и его команда разработали метод, как, взяв обычный текстиль из хлопчатобумажной/полиэфирной смеси, можно превратить ткань на датчики, измеряющие электрические импульсы, генерируемые движением мышц. Это могло бы стать лучшим решением при измерении мышечной активности для физической реабилитации или для других медицинских применений.

Современная биоэлектрическая сенсорная технология, в которой приклеивают датчики с проводами к коже, иногда может быть неэффективной, неудобной, дорогой в использовании и производстве.

“Этот новый метод может позволить врачам собирать долговременные электрические сигналы в мышцы с большей точностью, — говорит Чжан. — И мы можем лучше понять прогресс пациента, а следовательно, и его терапевтические результаты в будущем”.

Когда мышца человека сокращается, он излучает электрические сигналы в виде ионов (в отличие от электронов в устройстве с электрическим питанием).

Процесс Чжана включает нанесение микроскопического слоя серебра на кусок ткани, чтобы сделать материал ведущим и, следовательно, получить электрический сигнал от мышц.

Ткань устойчива к повторяющимся циклам в стиральной машине.

Эта одежда с сенсорным оборудованием является еще одним примером популярной тенденции технологий, которые постоянно следят за человеческим здоровьем, например, Apple Watch. И Хуанань Чжан предусматривает день, когда его одежда сможет взаимодействовать с цифровыми часами, чтобы обеспечить передачу данных в режиме реального времени.

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