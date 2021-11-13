В Украине с декабря в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче экзамена на авто с коробкой-автомат

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в удостоверениях водителя в случае сдачи гражданами практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач появится отметка в виде кода “78”. Об этом сообщает прессслужба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, пишет УНН.



Детали

“С 28 декабря в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода “78”. С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой”,-говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в украинском удостоверении водителя вместо пиктограмм (например, очки) размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Уточняется, что также успешно составлен теоретический экзамен в сервисном центре МВД действующий не 3 месяца, а 2 года.

Напомним

Украинцам разрешили получать по почте удостоверения водителя.