По просьбе США в Нидерландах поймали российского хакера

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу ФБР США, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката россиянина, пишет УНН.

Детали

Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более $400 тыс. В криптовалюте в качестве выкупа.

Задержание россиянина стало одним из самых больших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году.

Правоохранительные органы США и Европы продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и русскими бандами вымогателей.

Напомним

Сотрудникам ФСБ РФ заочно сообщено о подозрении в организации хакерских атак на сайты власти.