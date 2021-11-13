Футбол: сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на ЧМ-2022

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сборная Бразилии по футболу досрочно оформила выход на чемпионат мира-2022, который пройдет на территории Катара, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

Благодаря победе над Колумбией (1:0) команда Тите стала недосягаемой для колумбийцев, Чили и Уругвая, которые за пять туров до конца отбора отстают от “Селесао” уже на 18 очков.

По итогам 12 матчей бразильский коллектив набрал 34 очка, благодаря чему уверенно лидирует в американской группе отбора. Аргентина отстает от бразильцев на девять очков, но они имеют матч в запасе.



Справка

Бразилия вышла на 22-й чемпионат мира по истории. “Селесао” — единственная команда, не пропустившая ни одного мундиаля.