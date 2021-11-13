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Новости: COVID-19
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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 250 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 253,227,674 человек, из них выздоровел 229,003,963 человек. Количество умерших возросло до 5,104,185.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,834,810), Индия (34,414,609), Бразилия (21,940,950), Великобритания (9,487,302), Россия (8,992,595), Турция (8,363,959), Франция (7,260,503) и Иран (6,027,269).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (782,933), Бразилии (610,935) и Индии (462,893).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 179 577 случаев коронавірусной болезни COVID-19, из них 75 607 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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