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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/доллар

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 13 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.102 грн за доллар;

29.914 грн за евро;

0.366 грн за российский рубль;

34.996 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 ноября курс валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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