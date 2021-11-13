Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
9270

На 13 ноября установлена цена на банковские металлы

На 13 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 13 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1559.3397 грн;

Серебро —21.0906 грн;

Платина —907.5685 грн;

Палладий — 1728.6120 грн.

В сравнении с 12 ноября курс серебра вырос, других металлов - упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.