В Англии через редкое пищевое расстройство ребенок ест свои подгузники, бумагу и даже мебель

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Четырехлетний Уильям Бакли из Восточного Йоркшира пытается есть предметы, которые не являются пищей еще с раннего детства. Мальчик съел часть детской кроватки, а также ест свои подгузники, бумагу и другие несъедобные вещи из-за редкого пищевого расстройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Ребенку поставили диагноз пикацизм, также известный как пика, парорексия, аллотриофагия или искажение вкуса. При этом расстройстве у людей возникает непреодолимое желание употреблять в пищу что-нибудь необычное и несъедобное.

Маме мальчика, 32-летней Мари Бакли, приходится наблюдать, как Уильям ест такие вещи, как бумага, пух, игрушки, книги и даже мебель. Недавно он съел часть своей новой кроватки, а еще обгрызал пушистые наматрасники.

Мари вынуждена прятать несъедобные предметы, а также отворачивать внимание сына в течение дня. По словам матери, последние три-шесть месяцев Уильям начал ежедневно и особенно ночью есть еще и свои подгузники.

“Он также будет есть ковровые волокна, мягкие игрушки, дождевик на своей коляске и любой пушок или волос. Работа продолжается, я убрала из его комнаты все книги и мягкие игрушки. Днем я могу убирать лишние вещи и отвлекать его, но ночью это очень тяжело”, — говорит женщина.

Уильяму также поставили расстройство аутистического спектра, глобальную задержку развития и расстройство обработки сенсорной информации. Вскоре он должен пойти в специальную школу.

Маму беспокоит не только поведение ребенка, но и реакция со стороны других. Ее шокирует отсутствие осведомленности о людях с такими же проблемами, как у ее сына, и жестокость комментаторов в социальных сетях.