13 ноября - Международный день незрячих

КИЕВ. 13 ноября. УНН. 13 ноября отмечают Международный день незрячих, верующие чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, пишет УНН.

Международный день незрячих

В Этот день в 1745 году родился педагог и основатель первой школы для незрячих Валентин Гаюи. Заведения заработали в Петербурге и Париже. Отмечать праздник начали по решению Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, каждый год они пытаются привлечь внимание к людям, потерявшим зрение.

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорників Печерских

По преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже немолодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Святой Никодим работал рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Легенда повествует о чуде, связанном со святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Наверное, поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.

Именины

День Ангела празднуют: Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.