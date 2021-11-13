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Новости: COVID-19
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С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, 13 ноября в Киевской области усилили карантин. В автобусы, маршрутки и электрички пускают только COVID-безопасных пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Киевской облгосадминистрации в Facebook.

Детали

Согласно норм, ездить в автобусах, маршрутках и электричках смогут только те пассажиры, которые будут иметь при себе один из следующих документов:

— COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

— Отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

— Справку о выздоровлении от коронавируса, сила которой подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения “Дія”.

Добавим

В столице транспорт также работает для COVID-безопасных пассажиров. Для проезда в метро, автобусе, маршрутке киевляне должны иметь COVID-документы. При посадке их наличие не проверяется, однако возможны внезапные проверки. В случае, если пассажир будет ехать без таких документов, ему грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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