ООС: вооруженные силы РФ нарушили “режим тишины” 8 раз, погибли два украинских военных, один получил ранения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В районе населенного пункта Зайцевое враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

У Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.