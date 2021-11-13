Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для перехвата двух российских Ту-160

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолеты подняли с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Royal Air Force.

Детали

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что речь шла о двух российские самолеты не входили в воздушное пространство Королевства.

Ранее у границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые способны нести ядерное оружие.

В командовании ВВС США заявили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, которые отвечают за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.

Известно, что самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи русских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, которые обнаруживали имитированные наземные цели.

Напомним

Россия отправила десантников в Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку своего союзника на фоне напряженности из-за наплыва мигрантов на белорусской границе с Польшей.