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Франция призвала Россию повлиять на Беларусь, создавшую миграционный кризис на границе ЕС

Франция призвала Россию повлиять на Беларусь, создавшую миграционный кризис на границе ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Франция призвала Россию повлиять на Беларусь, которая создала миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом шла речь во время встречи в Париже министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана и министра вооруженных сил Флоранс Парли с российскими министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте МИД Франции, пишет УНН.

Детали

“Относительно ситуации в Беларуси, оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей по инструментализации миграционных потоков, направленных на несколько стран Европейского Союза. Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить этому конец”, — отмечают в МИД Франции.

Как сообщалось, с августа польские пограничники предотвратили около 35 тыс. Попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами с Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в намеренно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

Напомним

Франция предупредила Россию о последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Франция
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