Франция призвала Россию повлиять на Беларусь, создавшую миграционный кризис на границе ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Франция призвала Россию повлиять на Беларусь, которая создала миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом шла речь во время встречи в Париже министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана и министра вооруженных сил Флоранс Парли с российскими министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте МИД Франции, пишет УНН.

Детали

“Относительно ситуации в Беларуси, оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей по инструментализации миграционных потоков, направленных на несколько стран Европейского Союза. Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить этому конец”, — отмечают в МИД Франции.

Как сообщалось, с августа польские пограничники предотвратили около 35 тыс. Попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами с Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в намеренно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

Напомним

Франция предупредила Россию о последствиях в случае новой агрессии против Украины.