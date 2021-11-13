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Новости: Криминал и ЧП
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В Сумах пьяный водитель маршрутки прятался от полиции, притворившись спящим пассажиром

В Сумах пьяный водитель маршрутки прятался от полиции, притворившись спящим пассажиром

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сначала нетрезвый водитель отказывался останавливаться по требованию полиции, а затем пересел в салон и притворился спящим пассажиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Патрульной полиции Сумской области.

Детали

Полицию вызвал очевидец, сообщив, что очень пьяный мужчина за рулем пассажирского автобуса намерен отъезжать от остановки. Патрульные догнали маршрутку, однако водитель не остановился ни на один сигнал правоохранителей, а лишь увеличил скорость.

После остановки маршрутки водитель пересел в салон маршрутки на заднее сиденье и начал притворяться спящим пассажиром.

В результате мужчину задержали, и он признался, что действительно пил. На него составили два протокола: за отказ остановиться и за отказ проходить тест на алкоголь, а также отстранили от вождения.

Напомним

В Киеве водитель, убегая от полиции, снес торговые палатки и столкнулся с автомобилем.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, водитель
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