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В больницах Киева и 10 областях перегружены койки с кислородом

В больницах Киева и 10 областях перегружены койки с кислородом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и 10 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 65,1%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 12 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

  • город Киев — 73,8%
  • Волынская область — 66,1%
  • Донецкая область — 78,4%
  • Запорожская область — 68,8%
  • Ивано-Франковская область — 72,5%
  • Львовская область — 69,2%
  • Николаевская область — 75,5%
  • Одесская область — 71,6%
  • Ровенская область — 70,4%
  • Сумская область — 75,2%
  • Хмельницкая область — 67,0%

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
  • проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

  • заведения питания
  • отели
  • Учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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