В больницах Киева и 10 областях перегружены койки с кислородом
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и 10 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 65,1%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 12 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
- город Киев — 73,8%
- Волынская область — 66,1%
- Донецкая область — 78,4%
- Запорожская область — 68,8%
- Ивано-Франковская область — 72,5%
- Львовская область — 69,2%
- Николаевская область — 75,5%
- Одесская область — 71,6%
- Ровенская область — 70,4%
- Сумская область — 75,2%
- Хмельницкая область — 67,0%
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
- проведение массовых мероприятий
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:
- заведения питания
- отели
- Учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.