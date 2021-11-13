Протестующие против вакцинации в Австралии, сравнили правительство штата с нацистами

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В субботу в Мельбурне несколько тысяч человек вышли на митинг против новых мандатов вакцинации, некоторые сравнивали правительство штата с нацистами и призывали к насилию против политиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters и газету The Age.

Детали

В Австралии, где 83% людей в возрасте от 16 лет были полностью привиты против коронавируса, общенациональные прививки являются добровольными. Но штаты и территории приказывают вакцинироваться людям многих профессий и запрещают невакцинированным заниматься такими видами деятельности, как ресторанное дело и концертной деятельностью.

Демонстрация в Мельбурне против мандата по вакцинации, который вступил в силу в субботу и требует, чтобы строители в штате Виктория были полностью привиты, прошла мирно, пишет газета The Age.

Демонстранты несли фиктивную виселицу с тремя петлями, на которой висят изображения премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса с усами Гитлера и хештегом #DictatorDan.

The Age отметила, что некоторые протестующие призывали к насилию против политиков.

Добавим

В течение последних нескольких месяцев в Австралии происходят частые, иногда жестокие митинги против вакцин, хотя это движение остается небольшим, а опросы показывают, что большинство населения положительно относится к вакцинации.

Виктория, второй по численности населения штат страны с 25-ти миллионным населением, имеет уровень вакцинации 87%, и пережил шесть карантинов из-за COVID-19 в общей сложности почти девять месяцев.

Высокий уровень вакцинации в Австралии был ключевым для ее решения частично открыть международные границы в этом месяце, впервые во время пандемии.

Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат Австралии, заявил, что 6 декабря примет группу вакцинированных иностранных студентов. Правительство Виктории также стремится вернуть некоторых иностранных студентов к концу года.

В субботу в штате Виктория был зарегистрирован 1 221 случай COVID-19 , четыре смерти и 250 случаев в день в Новом Южном Уэльсе.

Всего в Австралии выявили чуть менее 190 тысяч случаев коронавирусной инфекции и 1 591 смерть, что намного ниже, чем во многих развитых странах.

Соседняя Новая Зеландия, которая также учится жить с коронавирусом благодаря высоким показателям вакцинации, сообщила о 175 новых случаях, в результате чего общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии составляет 8 121. Всего погибли 33 человека.