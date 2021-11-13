В Украине уже 3,20 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 572

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3 203 149 случаев COVID-19, за последние сутки - 23 572. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"За сутки 12 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 622, медработников - 436)", - сообщили в Минздрве.

Детали

Также за последние сутки:

Госпитализировано - 4 564;

Летальных случаев - 695;

Выздоровело (лица) - 25 415;

Осуществлено тестирований за сутки - 126 841.

За все время пандемии в Украине:

Заболело - 3 203 149 человек;

Выздоровело - 2 620 094;

Летальных случаев - 76 302;

Проведено ПЦР-тестов - 15 189 223;

Из заболевших за минувшие сутки: дети - 1 622, медработники - 436.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) и в Киеве (1 839).

Больше всего летальных случаев - в Днепропетровской области (85), а также в Запорожской области (55) и в Киеве (53).

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.