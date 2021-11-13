Подталкивают к атакам: белорусские силовики раздают мигрантам ножи
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хартия'97.
Детали
В мигрантских чатах и Telegram-каналах пишут, что милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и заставила их атаковать Польшу. Тех, кто отказался, избили силовики.
"Мои друзья рассказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие, чтобы напасть на Польшу. Они говорят, что не хотят этого делать, поскольку они иммигранты, а не бунтари. В ответ белорусская милиция избила их", — отмечают мигранты в своих чатах.
Напомним
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.
8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.
9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.
В ночь на 10, а также на 12 ноября мигранты прорывались через белорусско-польскую границу. Всех нелегалов задержали.