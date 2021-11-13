Подталкивают к атакам: белорусские силовики раздают мигрантам ножи

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хартия'97.

Детали

В мигрантских чатах и Telegram-каналах пишут, что милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и заставила их атаковать Польшу. Тех, кто отказался, избили силовики.

"Мои друзья рассказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие, чтобы напасть на Польшу. Они говорят, что не хотят этого делать, поскольку они иммигранты, а не бунтари. В ответ белорусская милиция избила их", — отмечают мигранты в своих чатах.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10, а также на 12 ноября мигранты прорывались через белорусско-польскую границу. Всех нелегалов задержали.