Количество прививок от Covid-19 в Украине достигло почти 300 тысяч за сутки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С начала вакцинальной кампании от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине прививки получили уже более 12 миллионов человек. За последние сутки - 299 854. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

"За сутки 12 ноября 299 854 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы - 164 127 человек", - сообщили в Минздраве.

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От начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Дополнение

В Украине длится 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но три недели назад показатель снова превысил 100 тысяч, а на позапрошлой неделе - перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабление карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Киевская области и город Киев. С 12 ноября к ним присоединилась Черкасская область.