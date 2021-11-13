Вселенский патриарх Варфоломей не планирует покидать престол из-за проблем со здоровьем

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей не планирует освобождать престол из-за проблем со здоровьем и операции, которую ему сделали на прошлой неделе в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Константинопольской патриархии.

Детали

Варфоломей вернулся в Стамбул и 12 ноября встретился с иерархией престола в Турции.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленное ими уважение, любовь и поддержку. Он опроверг слухи о том, что намерен уйти с престола по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

Напомним

Вселенский патриарх посетил США, чтобы принять участие в массовых литургиях с 23 октября по 3 ноября. Это его первый визит с 2009 года.

24 октября патриарху Варфоломею после длительного перелета и из-за плотного графика стало плохо. Его госпитализировали в больницу, а на следующий день уже выписали.

В начале ноября патриарх Константинопольский снова попал в больницу, там ему установили стент.

Справка

Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в деревне Айи-Теодори на острове Имроз (сейчас Гекчеада) в Турции.

В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего обучался в Папском восточном институте в Риме.

После возвращения в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах.

Предстоятелем Константинопольской церкви его избрали 22 октября 1991 года.