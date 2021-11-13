Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
19440

Обострение в Нагорном Карабахе: неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанских военнослужащих

Обострение в Нагорном Карабахе: неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанских военнослужащих

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост на окраинах города Шуша в Карабахе. Об этом сообщает бакинское информагентство Trend, передает УНН.

Цитата

"Мужчина, личность которого устанавливается, бросил гранату РГД-5 в сторону азербайджанских военных, которые дежурили на посту возле села Дашалты на окраинах города Шуша", - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел на посту КПП. По данным агентства, нападавший был задержан российскими миротворцами.
Генпрокуратура и МВД Азербайджана подтвердили факт нападения вблизи города Шуша и заявили, что были ранены трое азербайджанских военных.

Возбуждено уголовное дело.

Добавим

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия.

9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая позволила достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии столкновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Источник: УНН
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.