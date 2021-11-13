Apple выплатит почти 30 млн долларов своим сотрудникам в США из-за проверки сумок

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американская компания Apple согласилась выплатить 29,9 млн долларов для урегулирования коллективного иска от сотрудников фирменных магазинов в штате Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сотрудники 52 калифорнийских магазинов Apple обратились в суд еще в 2013 году. Почти 15 тыс. человек утверждали, что компания нарушила закон штата, не заплатив им за время, которое тратили на проверки их сумок в целях безопасности.

По словам представителей Apple, обыски сумок проводили, чтобы убедиться, что работники не прячут в них украденные электронные устройства.

В 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что Apple должна платить сотрудникам за время, которое они потратили на проверку вещей.

Согласно условиям соглашения, каждый сотрудник получит 1 286 долларов.

Напомним

В приложении Apple Music for Artists временно оккупированный Крым обозначили, как часть территории России. Позже компания исправила ошибку.