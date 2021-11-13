Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 53 человека, заболело более 1 800

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1 839 больных коронавирусом, 53 человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1 000 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 722 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 75 девочек в возрасте от 26 дней до 17 лет и 42 мальчика в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 147 больных коронавирусом, а также 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 843 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (451), Днепровском (290) и Дарницком (270).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6 824 человека. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 278 411. Преодолело вирус 239 222 жителей столицы.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.