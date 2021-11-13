Дочь президента Филиппин Дутерте подала свою кандидатуру на пост вице-президента

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дочь филиппинского лидера Родриго Дутерте подала свою кандидатуру на пост вице-президента, заявил в субботу ее пресс-секретарь, положив конец давним спекуляциям относительно ее избирательных планов на 2022 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

43-летняя Сара Дутерте-Карпио вступила в вице-президентскую гонку путем замены после того, как другой кандидат от политической партии снялся, заявила ее пресс-секретарь, мэр Кристина Гарсия-Фраско.

Политическая партия Фердинанда Маркоса-младшего, сына и тезки покойного филиппинского диктатора, который зарегистрировался баллотироваться на пост президента, приняла решение выдвинуть Дутерте-Карпио своим вице-президентом.

Решение Дутерте-Карпио подать свою кандидатуру на пост вице-президента стало неожиданностью, поскольку в течение этого года она возглавляла опрос общественного мнения как желанный кандидат в президенты.

Добавим

На Филиппинах президент избирается отдельно от вице-президента.

76-летний отец Дутерте-Карпио не может баллотироваться на второй шестилетний срок в соответствии с Конституцией. В прошлом месяце он заявил, что уходит в отставку из политики.

На Филиппинах с населением 110 миллионов человек в мае 2022 года пройдут выборы на пост президента до губернаторов, мэров и местных чиновников.

Кроме Маркоса, среди других претендентов на пост президента претендует бывший чемпион по боксу Мэнни Пакьяо, вице-президент Лени Робредо, мэр Манилы Франсиско Домагосо, сенатор Панфило Лаксон и бывший начальник полиции Дутерте Рональд Дела Роза.