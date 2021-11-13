КИЕВ. 13 ноября. УНН. Около ста мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Об этом пограничная служба Польши сообщила в Twitter, передает УНН.

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"Группа из около 100 мигрантов ждала возможность незаконного пересечения границы. Белорусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эту и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу Польши мы предотвратили", - говорится в сообщении.

Nieopodalok.100-os.grupamigrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. Zapobiegliśmypic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 13, 2021

Детали

К слову, с ночи на 12 ноября мигранты передвигались вдоль белорусско-польской границы вплотную и утром группа мигрантов пересекла пограничный пункт в Кузьнице с белорусской стороны, но польские военные сообщили, что их задержали.

Что было раньше

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.