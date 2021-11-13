Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4410

Около ста мигрантов пытались прорваться на территорию Польши

Около ста мигрантов пытались прорваться на территорию Польши

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Около ста мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Об этом пограничная служба Польши сообщила в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Группа из около 100 мигрантов ждала возможность незаконного пересечения границы. Белорусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эту и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу Польши мы предотвратили", - говорится в сообщении.

Детали

К слову, с ночи на 12 ноября мигранты передвигались вдоль белорусско-польской границы вплотную и утром группа мигрантов пересекла пограничный пункт в Кузьнице с белорусской стороны, но польские военные сообщили, что их задержали.

Что было раньше

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.