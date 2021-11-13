Пятая волна коронавируса: в Грузии за сутки зафиксировали более 4,5 тыс. больных COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Грузии в течение минувших суток выявили 4565 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 78 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

Детали

Общее количество случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, 13 ноября выросло до 780 391.

Более 38% инфицирований в течение последних 24 часов приходится на Тбилиси — 1 753 случая.

Общее количество умерших от COVID-19 в Грузии теперь составляет 10 894.

Выздоровел 2 285 человек, всего — 711 105.

Сейчас в Грузии 57 104 человек болеет коронавирусом. Из них 6 755 пациентов (примерно 12%) находятся в больницах. В тяжелом состоянии — 1 643 больных, 371 — на аппарате ИВЛ. Более 49 тыс. человек лечатся дома.

На самоизоляции находится примерно 50 тыс. жителей Грузии.

Напомним

В октябре в Грузии объявили о начале пятой волны COVID-19.

С 1 декабря в стране введут систему "зеленых пропусков" (паспортов вакцинации от коронавируса) для посещения публичных мест и массовых мероприятий.

"Зеленый" статус получат:

- полностью вакцинированные граждане;

- люди, которые болели коронавирусом;

- люди, которые сдали ПЦР-тест (в течение последних 72 часов) или экспресс-тест на антиген (в течение последних 24 часов).