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ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-19 людей вместо ревакцинации привитых

ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-19 людей вместо ревакцинации привитых

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус призывает европейские страны предоставить приоритет вакцинации против коронавируса COVID-19 уязвимых групп населения вместо ревакцинации. Об этом он заявил на брифинге 12 ноября, передает УНН.

Детали

По его словам, нет смысла делать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, пока есть медицинские работники, люди преклонного возраста и другие люди, принадлежащие к группам повышенного риска, по всему миру, которые все еще ждут первой дозы.

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано. Речь идет о том, кто вакцинирован", - отметил глава ВОЗ.

Также он отметил, что развитым странам необходимо приложить все усилия, чтобы доступ к вакцинам получили люди во всех странах.

Дополнение

По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 250 млн человек. От последствий заражения вирусом умерло почти 5,1 млн человек, более 228,8 млн полностью вылечились.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, вакцина, Коронавирус
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