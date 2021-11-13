В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В России в течение суток от коронавируса умер 1 241 человек, это новый рекорд суточной смертности в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Детали

На протяжении прошлых суток, 12 ноября, в России выявили 39 256 новых больных коронавирусом. Общее количество заражений в стране от начала пандемии составляет 9 031 851.

За сутки умер 1 241 пациент с COVID-19. Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 97.

Предыдущий максимум в России фиксировали 4 ноября — тогда за сутки умерло 1 195 человек. Всего с начала пандемии умерло 254 167 человек.

Выздоровело за сутки 33 802 человек, всего — 7 754 764.

Добавим

Осенью из-за распространения штамма "Дельта" в России началась новая вспышка заболеваемости COVID-19. Почти каждый день федеральный оперативный штаб сообщает о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.

С 30 октября по 7 ноября в России действовал период нерабочих дней, который ввели для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Стоит также отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные из оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.