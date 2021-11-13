Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы - СМИ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

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"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет высший приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища", — говорится в сообщении.

Детали

В сообщении подчеркивается, что власти Мюнхена больше не могут смотреть на то, "как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности".

Мюнхен полагает, что мигрантов можно было бы принять в рамках как региональных, так и государственных программ.

Также отметим польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Беларусью.

"Вчера в лесу, недалеко от границы, недалеко от Волки Тереховской, было найдено тело молодого сирийца. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти", - говорится в сообщении.

Дополнение



8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.