У берегов Франции авианосец "Шарль де Голль" протаранил яхту
КИЕВ. 13 ноября. УНН. У берегов Франции атомный авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naval News.
Детали
Столкновение произошло утром 12 ноября у военно-морской базы Тулона во время учебных тренировок.
В 7:30 команда корабля заметила, что идет на таран 10-метровой яхты. Несмотря на попытки уклониться от парусника, избежать столкновения не удалось.
На борту парусника находился лишь один человек. Судно серьезно не пострадало — повреждения ограничивались потерей мачты.
Экипаж авианосца с помощью двух лодок закрепил парусную яхту, чтобы отбуксировать ее в порт. Это все сопровождали сложные погодные условия — четырехбалльный шторм с ветром 25 узлов.
Добавим
В декабре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о строительстве авианосца нового поколения, который будет оснащен ядерным реактором и в 2038 году заменит авианосец "Шарль де Голль".
Напомним
В конце августа этого года в водах Перу грузовое судно столкнулось с пассажирским лодкой, в результате чего погибло 14 человек.