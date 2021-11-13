У берегов Франции авианосец "Шарль де Голль" протаранил яхту

КИЕВ. 13 ноября. УНН. У берегов Франции атомный авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naval News.

Детали

Столкновение произошло утром 12 ноября у военно-морской базы Тулона во время учебных тренировок.

В 7:30 команда корабля заметила, что идет на таран 10-метровой яхты. Несмотря на попытки уклониться от парусника, избежать столкновения не удалось.

На борту парусника находился лишь один человек. Судно серьезно не пострадало — повреждения ограничивались потерей мачты.

Экипаж авианосца с помощью двух лодок закрепил парусную яхту, чтобы отбуксировать ее в порт. Это все сопровождали сложные погодные условия — четырехбалльный шторм с ветром 25 узлов.

Добавим

В декабре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о строительстве авианосца нового поколения, который будет оснащен ядерным реактором и в 2038 году заменит авианосец "Шарль де Голль".

Напомним

В конце августа этого года в водах Перу грузовое судно столкнулось с пассажирским лодкой, в результате чего погибло 14 человек.